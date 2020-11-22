Köprüde tehlikeli eylem

İSTANBUL'DA çalıştıkları fabrikadan paralarını alamadıklarını öne süren bir grup işçi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaptı. Çekmeköy'de çalıştıkları fabrikadan paralarını alamadıkları gerekçesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen 15 kişilik bir grup eylem yapmak istedi. Köprü üzerinde grubu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan iki kişi, seslerini duyurmak amacıyla korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri gruptakileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.