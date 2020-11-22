Korona hastalarına şifa desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlara kovid-19 salgınıyla mücadele etmeleri amacıyla ureticilerden satın alacakları gıda ve temizlik ürünleri ile belediyenin tarım okuluna ait seralarda yetişen bitkileri şifa amacıyla korona virüs testi pozitif çıkanlqr başta olmak üzere vatandaşlara dağıtacalarını açıkladi.

Fatma Şahin, "Esnafa Destek Halka Şifa Paketi" adını verdikleri projeyi Oğuzeli ilçesinde bulunan Büyükşehir Serası'nda kadın kooperatifleriyle üretilen ve bağışıklık sistemini güçlendirici yerel ürünleri esnafla iş birliği içinde Kovid-19 hastası olan evlere ve dükkânı kapanan iş yeri sahipleri ile çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak.

ESNAFA CAN SUYU

Fatma Şahin vücut direncini arttıracak sumak, kekik, nane, nar, pekmez, sarımsak, biber gibi Gaziantep'te yetişen yerel ürünlerin dağıtımını, öncelikli olarak kronavirüs hastası olan evlere olmak üzere talep eden bütün vatandaşlara yapılacağını söyledi. Şahin, "Kadın kooperatiflerinin serada üreteceği ve ilçe esnaflardan alınacak ürünler hazırlanarak paketlenerek halka ulaştırılacak. Bu sayede hem vatandaşın bağışıklık sistemi güçlenirken hem de pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafa can suyu olacak. Öte yandan sağlık paketi isteyen vatandaşlar ALO 153 üzerinden talepte bulunabilecek" dedi.

BENİM TOPRAĞIM, BENİM ÜRÜNÜM

Başkan Şahin, geçen hafta genelgede alınan bir kararla kapatılan işyerleri için çalışma başlattıklarını da açıklayarak, " İlk kararımızı aldık ve kapatılan işyerlerinin sahip ve çalışanlarının mesken sularında indirime gittik. Zamanın ruhu ve şifanın kaynağı olan bugün çıkarttığınız ikinci kararla 'Sosyal Destek Sistemimizi' açıklıyoruz. Yetim, yoksul, muhtaç, hastalara kapı kapı bunların hepsini dağıtacağız. Nizip'in ve Karkamış'ın nanesini, Şahinbey ve Şehitkamil'in sumak ile kekik gibi tüm ürünleri üreticiden ve kendi seramızdakileri alıl dağıtacağız. Bu ürünler benim toprağımdan çıkıyor. Ben üretiyorum, şimdi de dağıtıyorum. Bunun adı 'Esnafa Destek Halka Şifa Paketi'. Bütün ürünleri topluyoruz, şifa paketi oluşturuyoruz. Gaziantep'in girilmedik sokağı kalmayacak, elden teslim edeceğiz. Kim hastayım derse bize başvuracak, bu işin bütçesine bakmayacağız. Esnafa verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de bağışıklık sistemimiz kuvvetlenecek" diye konuştu.