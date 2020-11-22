PKK'ya Hakkari'de büyük darbe! Sığınak ve barınaklarda cephane bulundu

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak'a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.

500 KG EYP DÜZENEĞİ BULUNDU

PKK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti. Bu noktalara düzenlenen operasyonda, 12 adet jelikan bidon içinde toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 uçaksavar sehpası, 50 adet elektrikli fünye, 61 mm havan hassas tapası, 136 adet uçaksavar mermisi, 96 Sk 47 fişeği, 39 adet küçük tüp 39, (EYP yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış), 7 adet büyük tüp, (EYP yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış) 600 adet boş Ak 47 kovanı, 14 top elektrik kablosu, 2 jenaratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.

6 ADET ANTİ-TANK ROKETATAR ELE GEÇTİ

Hakkari Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında ise bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta, mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine operasyonda gerçekleştirildi. Operasyonda; 6 adet Anti-Tank roketatar mühimmatı, 5 adet roket atarlara ait sevk fişeği, 1 basma düzenekli EYP düzeneği, 5 el bombası, 8 adet el bombası fünyesi, bin 565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca yine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 18 adet preslenmiş paket 500 gramlık, 2 adet 1 kg'lık poşette olmak üzere toplam 11 kg uyuşturucu/uyarıcı eroine el konuldu.