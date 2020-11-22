Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Yasak belirlenen saatler içerisinde geçerli olacak. Yasağa uymayanlar ise para cezasına çarptırılacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.