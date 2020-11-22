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cezası ne kadar, kaç para? İşte

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan vaka sayıları, birtakım tedbirleri de beraberinde getirdi. Bu tedbirlerden bir tanesi de oldu. Hafta sonu belirli saatlerin dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasağa uymayan vatandaşlar ise para cezası ile karşı karşıya kalacak. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte

Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:16 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında hafta sonu sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Yasak belirlenen saatler içerisinde geçerli olacak. Yasağa uymayanlar ise para cezasına çarptırılacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…
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