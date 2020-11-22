Son dakika haberi: KPSS'ye girecek 2 gence büyük şok! "Yandık"

Sınava girebilmek için görevlilere dil döken adaylar sınavın son giriş saatinin 10.15'te olduğunu sandıklarını belirttiler. Görevliler ise sınava geç kalan öğrencilere sınavın son giriş saatinin 10.00 olduğunu ve sınava kendilerini alamayacaklarını söyledi.