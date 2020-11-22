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'da trafik kazası: 9 yaralı

'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 22.11.2020 23:19 ABONE OL
Trabzon'da trafik kazası: 9 yaralı

Trabzon-Bayburt karayolu Kılıçkıran mevkiinde akşam saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Bayburt istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ACE 297 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle Kılıçkıran mevkiinde kardan dolayı yolda kayan bir tırın dorsesinin çarpması sonucu yol kenarına devrildi. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla kazada yaralanan 9 kişi Araklı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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Trabzon'da trafik kazası: 9 yaralı
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