Uyuşturucuyu satın aldıkları adresi söylediler, zehir tacirini yakalattılar

"Uyuşturucu Madde İmalatı Veya Ticareti" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi.

Geçtiğimiz salı günü Beykoz İlçesi'ne bağlı Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde kullanıldığı ve uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini alan Çocuk Şube Polisleri söz konusu adrese operasyon düzenledi. 1'i 18 yaşından küçük 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 12 parça halinde satışa hazır 16 gram Eroin maddesi, 100 gram Metamfetamin maddesi, 16.8 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve bir uyuşturucu hap bulundu.

UYUŞTURUCU MADDELERİ SATAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreste ayrıca saksıya ekili halde beş kök Hint Keneviri de ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanırken suçüstü gözaltına alınan ve uyuşturucu maddeleri Ataşehir'den aldıklarını itiraf eden şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Ataşehir İlçesi'ndeki adrese de baskın yapıldı. İki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste bir kilo 500 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan haklarında yasal işlem 12 şüpheli yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen diğer iki şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.