1700 yıllık tarihi kilisenin anahtarı 40 yıldır yaşlı bir kadında

Mardin'in Midyat İlçesine bağlı Gülgöze Köyü'nde yaşayan 72 yaşındaki Gülten Akbulut, Papazı olmayan kilisenin kapılarını 40 yıldır ziyaretçilere kendisi açıyor.



Midyat'ta, Süryaniler için ikinci Kudüs sayılan ve "Rahiplerin Meskeni-Deyrulumur" diye bilinen Mor Gabriel Manastarı'ndan sonra Süryanilerin en çok ziyaret ettiği Midyat'ın Ayınverd Köyü'ndeki 1700 yıllık Mor Hadbşabo Kilisesi'nin tarihi kapısının anahtarı 40 yıldır yaşlı bir kadında kalıyor.



1980 ve 1990'lı yıllardan sonra çoğu Avrupa'ya göç eden Süryaniler, yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere memleketlerine gelse de tüm olumsuz gelişmelere karşın ana-baba ocağını terk etmeyen az sayıdaki aile, kiliselerinin bakımını yapıp, gelen misafirleri ağırlıyor.





Midyat'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Gülgöze Köyü'nde yaşayan Mirza ve Gülten Akbulut çifti de kültürlerini yaşatmak için göç etmeyen ailelerden biri. Midyat'ta "Rahiplerin Meskeni-Deyrulumur" diye bilinen Mor Gabriel Manastarı'ndan sonra Süryanilerin en çok ziyaret ettiği Mor Hadbşabo Kilisesi bu köyde. Beşinci yüzyılda inşa edilen bu tarihi kilisenin dışında Meryem Ana Kilisesi ve Mor İşmuni Kilisesi de bu köyde bulunuyor. Üç tepe üzerinde, stratejik bir alanda kurulu olan bu köy, Süryanilerin en eski yerleşim yerlerinden biri aynı zamanda. 1980'li yıllara kadar 300 hanenin yaşadığı köyde 2000'li yıllara kadar büyük göçler yaşanmış ve ikamet eden aile sayısı beşe kadar düşmüş. 1980'li yıllarda köyde sadece iki olan Müslüman aile sayısı 20'ye yükselince Süryaniler bu kez azınlıkta kalmış. Ancak buna rağmen Aynverd'i terk etmeyen beş aile, kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar.





Papazı olmayan köyde "Dergulê" diye hitap edilen 72 yaşındaki Gülten Akbulut, 40 yıldır Mor Hadbşabo Kilisesi'nin anahtarını elinde taşıyor. Her ayinde ve her ziyaretçi geldiğinde kilisenin kapısını kendisi açıyor. Ziyaretçileri kilisede gezdiren yaşlı kadın, kilisenin tarihi hakkında bilgiler de paylaşıyor.



Gülten Akbulut, "Köyümüzde 3 kilise vardı her üçü doluydu, hepsi gittiler. Sadece 5 aile kalmışız. Daha önce 300 aile varı, hepsi gittiler, sadece biz kalmışız burada. Hepsi Avrupa'ya göç ettiler. Artık biz kilisemize sahip çıkıyoruz. Anahtar ben de kalıyor. 40 yıldır bu anahtar bendedir. Buraya gelerek kiliseyi ben gezdiriyorum, onlar çay ikram ediyorum." dedi.

Mehmet İŞ/SABAH