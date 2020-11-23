Çin aşısı için gönüllüler sıraya girdi

Koronavirüs'e karşı Çin tarafından geliştirilen ve Ekim ayı sonundan itibaren ülkemizde sağlık çalışanlarında uygulanan aşı, virüse karşı yüzde 90'ların üzerinde bir etki gösterince, gönüllü vatandaşlara da uygulanmaya başlandı. Konu ile ilgili olarak aşının uygulandığı Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof.Dr. Nuh Zafer Cantürk ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sıla Akhan önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE ÖRNEK OLUYOR

Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, Çin aşısında faz 3 çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu aşı daha önce sağlık çalışanlarına uygulandı. Şu anda halka açıldı. Gönüllü olan 18-59 yaş arasındaki vatandaşlarımıza yapılacak. Vatandaşlardan da kısa sürede büyük talep gördü. Kısa sürede kontenjan doldu. Kocaeli için ayrılan aşı kontenjanı 650 dozdu. Şimdi başvuru yapanlardan uygun olanlara aşılar yapılmaya başlandı. Bu aşının virüse karşı antikor geliştirmekte başarılı olduğu tespit edildi. 10 milyon aşı siparişi verildiği ve kısa sürede ülkemize geleceği söyleniyor. Aşılar ülkemizde risk gurubundaki hastalara ücretsiz olarak yapılacak. Ayrıca birde Alman Pfizer aşısının denemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu aşının da virüse karşı etkili olduğu söyleniyor. Bunun da denemelerine üniversitemizde sağlık çalışanlarına yapılıyor. Amerikada sanırım 10 Aralıkta Amerika'da bu aşının uygulanmasına başlanacak. Daha sonra ülkemizde de başlanacağını düşünüyorum. Bu arada ülkemizde milli aşı çalışmaları devam ediyor. Onunda uygulanmasına yakın zamanda başlanacak. Eğer başarılı olursa milli aşımızda kullanılacak. Bizim ülkemizde toplum sağlığı için aşılar yıllardır ücretsiz olarak yapılıyor. Bizim ülkemiz hem tedbirlerde hem de aşıda bütün ülkelere örnek olmaya devam ediyor" dedi.

ÇOK YOĞUN TALEP

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sıla Akhan kendisinin de Çin aşısı vurulduğunu belirterek, "Aşı ilk önce risk gurubunda olan sağlık çalışanlarımıza uygulandı. Alınan neticeler üzerine gönüllü vatandaşlarda uygulanmasına karar verildi. Bende geçtiğimiz Cumartesi günü aşı yaptırdım. Herhangi bir yan etkisi veya başka bir olumsuzluk şu ana kadar gözlemlenmedi. Ayrıca virüse karşı antikor geliştirdiği de tespit edildi. Gönüllü vatandaşlar Sağlık Bakanlığına e-mail ve telefon hatlarından başvurdu. Çok yoğun bir talep geldi. Şu anda başvurular bu nedenle kapandı. Şimdi yapılan başvurular Sağlık Bakanlığı tarafından listelenip bize gönderiyor. Bizde 18-59 yaş arasında olan gönüllülere herhangi bir rahatsızlığı yok ise ve daha önce Covid-19testi pozitif testi pozitif çıkmamış ise uygulamaya çağırıyoruz. Gelen gönüllüye PCR ve antikor testi yapıyoruz. Ardından ilk dozu yapıyoruz. Yapılan 14 günlük takip sonrası ikinci dozu uygulayacağız." şeklinde konuştu.

ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN

Aşı için gönüllü olan 56 yaşındaki Leyla Can, "Süreci başından bu yana takip ediyoruz. Çin aşısı ile ilgili ortaya çıkan verilere ve sağlıkçılara yapılan uygulamaların ardından yüzde 90'lar üzerinde bir başarı sağlandığını biliyorduk. Aşının gönüllülere de uygulanacağını öğrenince hemen eşim Mustafa ve oğlum Sefa ile başvurduk. Yakın çevremizde ve akrabalarımızda bu virüse yakalananlar oldu. Hayatını kaybedenler oldu. İnşallah bu aşı bizleri bu virüsten kurtarır. Allah devletimizden de razı olsun. Bizlere ve sonrasında risk gurubunda olanlara bu aşıyı ücretsiz olarak yapacaklar" dedi. Sefa Can, "Aşının gönüllülere uygulanacağını duyduğumda, hemen başvurdum. Sürekli tedirgin oluyoruz. Bu aşının da yüzde 90'lar üzerinde bir etkisi var. İnşallah hem bizlere, hem de alınacak neticelere göre tüm insanlarımıza hayırlı olur" dedi.