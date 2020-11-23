El ele verip başardılar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce Tarım Okulu'nda verilen eğitimlere katılan Oğuzeli ilçesindeki kadınlar, bir araya gelerek Ezogelin Tarım Üretme ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Eşinden boşanan, erken yaşta evlenen, yetim-öksüz büyüyen veya yoksulluk içinde yaşayan kadınlar, kooperatif sayesinde gelir sahibi oldu.Erken yaşta evlendiği eşinden fiziki ve psikolojik şiddet gördüğünü, çocukları için yıllarca katlandığını belirtenTuğba Taşdemir, şunları söyledi: "Beni 'Köylüsün, bana yakışmıyorsun. Seni kim ne yapsın' diyerek hor görüyordu. Boşanma kararımı duyunca, 'Ne halin varsa gör, iki gün sonra aç kalınca dönersin' dedi. 'Taş taşır, ayakta kalırım' diyerek boşandım. Şimdi bana imrendiğini duydum. 'Kadın yapamaz' diye bir şey yok."Pakize Kut ise "15 yaşında şehirden köye gelin gelmiştim. TIR şoförü eşimin aylarca eve gelmediği oluyordu. Bir yandan tarlada çalışarak para kazandım bir yandan da çocuklarıma baktım. Zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışarak 4 çocuk büyüttüm. Çocuklarım büyüdü, birini evlendirdik. 2 torunum var. Buraya başlayacağımı söyleyince akrabalarım karşı çıktı, alay ettiler. Kazandığım ilk parayla çocuklarıma tatlı aldım" şeklinde konuştu.16 yaşında köylerinde görevli öğretmenle evlendiğini söyleyen Senem Türkkan da, "Aydın bir insandı, bana iyi davrandı. 5 yıl çocuğum olmamıştı. Kendimi ev işlerine ve değişik işlere verdim. Arkadaşlarla kooperatifi kurup çalışmaya başlayınca umudum arttı. Kazandığım ilk parayla kızıma telefon aldım. Kendi paramla bir şeyler yapmamın gururunu yaşıyorum" dedi.