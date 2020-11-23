Gölcük'te Covid-19 kurallarına uymayanlara toplam 248 bin 342 TL ceza

Gölcük'te Covid-19 tedbirleri kapsamına kolluk kuvvetleri ile denetimler gerçekleştirildi. 16-23 Kasım tarihleri arası başta park ve bahçeler ile açık alanlar, otobüs durakları, restoranlar, lokantalar, lokaller, kahvehaneler ve kafeler, market ve pazar yerleri olmak üzere ilgili diğer yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı dahil uyulması gerekli kurallar yönünden denetlendi. Denetimlerde bin 266 iş yeri denetlenirken, tedbirlere uymayan 6 iş yerine 16 bin 142 TL ceza kesildi.

TOPLAM 248 BİN LİRALIK CEZA KESİLDİ



Denetimlerde ayrıca maske takmayan 164 kişiye toplam 147 bin 600 TL, sigara içme kuralını ihlal eden 59 kişiye 53 bin 100 TL, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye ise 6 bin 300 TL, karantina ihlali yapan 8 kişiye de 25 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. 8 kişinin karantina yurduna yerleştirildiği denetimlerde toplamda 248 bin 342 TL para cezası kesildi.