İETT’de kazalar üst üste geldi

İstanbul'da İETT araçlarının karıştığı kaza haberleri ardı ardına geldi. Bir kişinin yaralandığı kazalarda şans eseri ölen olmadı.Başakşehir'de Ersin Coşkun'un kullandığı İETT otobüsünün Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nden aşağı doğru indiği sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Şoför Ersin Coşkun, kimseye çarpmamak için direksiyonu kırarak şarampole uçtu. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde de dün sabah 09.30'da Karaköy istikametine giden Bekir B.'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak karşı yönden gelen Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye gönderildi. Otobüs şoförü Şakir T. "Araç kayarak bana vurdu. Otobüste 15 yolcu vardı. Onlarda yaralı yok ama korktular" dedi.Gaziosmanpaşa Küçükköy'de ise bir kamyonun dorsesine takılan elektrik kablosu, bağlı bulunduğu direği yerinden söktü. Sökülen direk Safter Yoldaş'ın kullandığı 49G hatlı Yunus Emre Mahallesi-Şişli seferini yapan otobüsün camından içeri girdi. Son anda eğilerek kendisini sola atan otobüs şoförü Yoldaş, kazada kıl payı ölümden döndü. Yoldaş, "Yolcu indirmek için durağa yanaştığım sırada baktım sol taraftan direk geliyor. Hemen frene basıp eğildim" diye konuştu.