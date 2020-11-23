Katiliyle çay içtiği fotoğrafını gönderdi

Fransa'da çalışan Ahmet Rençber'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada, Rençber'in avukat olan kız arkadaşı Seda Oktay tanık olarak dinlendi. Esenyurt'ta 3 Nisan'da meydana gelen cinayetin ardından Ümraniye'de akrabasının evinde tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalanan Emrullah Ulon hakkında dava açılmıştı. Rençber ve katil zanlısı Ulon'un yakınları davada tanık olarak dinlendi. Tanıklardan avukat Seda Oktay, "Ahmet, Fransa'da sanığa 80 bin euro borç verdiğini, sanığın durumunun iyi olmadığını söylemişti" dedi. Oktay, Rençber'in öldürülmeden iki gün önce kendisine katil zanlısıyla çay içerken çekilmiş fotoğrafını gönderdiğini de anlattı. Ulon "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hırsızlık"tan ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.