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Kuaför kafa derisini yaktı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Kuaför kafa derisini yaktı
İstanbul'da, saçlarını boyatmak için kuaföre giden genç kadın, hayatını şokunu yaşadı. 31 yaşındaki Selda A., geçtiğimiz günlerde Cihangir'deki bir kuaföre gitti. Saçlarının arasına gri renk yaptırmak istedi. Yaklaşık 2.5 saat süren işlem sonrası saçları istediği gibi olmadı. Turuncu renk olan saç uçları, pembe rengi almıştı. Tekrar kuaför koltuğuna oturan genç kadın, yapılan yeni uygulama sırasında yanık kokuları almaya başladı. Saçına uygulanan işlemler sonrasında ağlamaya başlayan genç kadından iddiaya göre bir de işlem ücreti alındı. Hastaneye giden Selda A.'nın kafatası derisinin yandığı belirlendi. Hastaneden aldığı raporla birlikte polis merkezine giderek şikâyetçi olan mağdur kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kuaför kafa derisini yaktı
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