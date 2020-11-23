Şehit Aybüke öğretmenin babası: "Gurur duyuyorum"

Hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın, öğretmenin babası Sadık Yalçın kızı ile gurur duyduğunu belirterek "Kızım vatanını, milletini ve dinini seven bir kişiydi. O orada çocuklarımızın Türkiye'ye hayırlı evlatlar yetiştirmek için gitti" dedi.

Ali faik

10 Haziran 2017 yılında terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin babası Sadık Yalçın, "O tüm ısrarlarımıza rağmen oradaki çocukları hayırlı evlat olarak yetiştirmek için gittiğini söyledi.

Baba Yalçın, "Kızım ilk atamasını internetten öğrenmiş. Bana tayininin Batman Kozluk'a çıktığını söylediği zaman, ben kendisine 'Kızım oradaki durumlar belli, istersen gitme, seneye atama olur, o zamanı bekle' dedim. Bana karşı çıktı" açıklamasında bulundu.

BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI HER YERDE GÖREV YAPARIM

Kızının bu ülkeye ve bayrağa âşık bir öğretmen olduğunu belirten baba Yalçın, şehit Aybüke öğretmenin "Baba, bayrağımızın dikili olduğu her yerde görev yaparım. Siz bana bu vatanı ve milleti sevmeyi öğrettiniz. Devlet bana çocuklarımızı aydın vatanını milletini seven, Türkiye'yi ileriye götürecek nesiller yetiştirmem için görev verdi. Hem Atatürk, ne diyor: 'Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır' demiyor mu? Ben gideceğim ve görev yapacağım" dediğini anlattı. "Böyle deyince biz de atladık onunla birlikte gittik ve göreve başladı" diyen baba Yalçın, Aybüke öğretmenin, "Bölgeye atanan ilk kadrolu müzik öğretmeni olduğunu belirtti.

Baba Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden beri görevini dört dörtlük yapmak için çalışılıyordu. Hemen öğrenci ve yöre halkı ile iletişim kurdu. Daha 1 haftalık öğretmen iken okul müdüründen müzik odası yapılması yer istedi, müdür ona bir depoyu vermiş. Oda o depoyu hizmetlilerle temizleyip müzik odası yapmış. Hatta o zamanın Kaymakamı Orhan Bey'den bir piyano isteyince, Kaymakam şaşırmış, piyano koyacak yerin var mı diye sormuş. Kaymakam bey bile Aybüke öğretmenin mesleğini ne kadar çok sevdiğini ve çocukları yetiştirmek için gece gündüz çalışan bir öğretmen olduğunu görünce hemen bir piyano aldı ve hatta kendi maaşından çeşitli müzik aletleri de alıp müzik sınıfına hibe etti. Devamlı aktivite yapan vatanperver bir öğretmendi. Vatanını, milletini ve dinini seven bir kişiydi. Şehit olduğun mübarek cuma günü ve Ramazan ayıydı. Orucunu tutardı, o günde oruçluymuş, arkadaşlarına ben binmeyim oruçluyum, sizi rahatsız etmeyim diye arkadaşlarına söylemiş, takdir ilahi"

Baba Yalçın, başta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaşayan öğretmenlere de sağlık sıhhat diledi.

SAFRANBOLU'DA ADINI ÜST GEÇİTE VERİLDİ

Baba Yalçın, öte yandan eski Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı vekili Fatih Ürkmezer tarafından Türkiye de ilk tarihi saat görünümündeki üst geçide kızının isminin verildiğini belirtti. Ayrıca Batman bu yıl yapılan bir kütüphaneye de Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ismi verildi.