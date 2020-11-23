Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 25 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 30,13 gram metamfetamin, 24 gram esrar, 0,96 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 90 paket kaçak sigara, 57 adet kaçak cep telefonu, 931 adet cep telefonu aksesuarı, 56 adet tekstil ürünü, 4 adet araç lastiği ele geçildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 25 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Çıkarıldıkları adli makamlarca 8'i adli kontrol şartıyla 11 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli ise tutuklandı.