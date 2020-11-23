Siyam ikizi Elif bebek yaşama tutunamadı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başarıyla ayrılan siyam ikizlerinden Elif bebek yaşam savaşını kaybetti.12 Kasım'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl sonra başarıyla gerçekleştirilen siyam ikizi operasyonundan sonra Elif ve Nil bebekler ayrılmıştı. Nil bebek sağlıklı ve anne sütü almaya başlarken, Elif'in kalp damarlarında sıkıntı vardı. Yoğun Bakım ve Çocuk Servisi'nin tüm personeli Elif'i hayatta tutmak ve ikinci ameliyata hazırlamak için çaba harcadı. Ancak önceki gece saatlerinde cerrahlar ve çocuk kardiyologlarının yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Elif bebek hayatını kaybetti.