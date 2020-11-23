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Siyam ikizi Elif bebek yaşama tutunamadı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 23.11.2020 ABONE OL
Siyam ikizi Elif bebek yaşama tutunamadı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başarıyla ayrılan siyam ikizlerinden Elif bebek yaşam savaşını kaybetti.
12 Kasım'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl sonra başarıyla gerçekleştirilen siyam ikizi operasyonundan sonra Elif ve Nil bebekler ayrılmıştı. Nil bebek sağlıklı ve anne sütü almaya başlarken, Elif'in kalp damarlarında sıkıntı vardı. Yoğun Bakım ve Çocuk Servisi'nin tüm personeli Elif'i hayatta tutmak ve ikinci ameliyata hazırlamak için çaba harcadı. Ancak önceki gece saatlerinde cerrahlar ve çocuk kardiyologlarının yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Elif bebek hayatını kaybetti.
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Siyam ikizi Elif bebek yaşama tutunamadı
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