Tarihi Acem Hanı gastronomi merkezi olacak

Projenin yol haritasının netleştirilmesi amacıyla Kastamonu Belediyesi Toplantı Salonu'nda projenin geldiği son noktayla ilgili değerlendirme yapıldı. Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun asırlara dayanan tarihi dolayısıyla birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin, Osmanlı gibi büyük bir imparatorluğun en önemli eyaletlerinden biri olması nedeniyle yöresel lezzet açısından oldukça fazla çeşitliliğe sahip olduğunun altını çizen Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Bakıyorsunuz şu an revaçta olan, adından söz ettirmiş birçok mutfaktan yöresel lezzet ve çeşitlilik açısından çok öndesiniz ancak ne yazık ki ne Türkiye'de ne de dünyada sizin bu zenginliğinizden kimsenin haberi yok. Çankırı'da tas kebabı yapıp içine sarımsak koyarak Türkiye'de adından söz ettiriyorlar. İnanabiliyor musunuz sarımsağımız dünya markası fakat biz o sarımsağı tas kebabımızın içine koyamıyoruz. Bu proje ile en ufak detaylara dikkat ederek ve en önemlisi kendi toprağımızın bize verdiği ürünlerden meydana getirdiğimiz yöresel lezzetlerimizi misafirlerimize sunacağız. İthal ürünler ile yöresel lezzet ortaya çıkartamazsınız. Benim en çok önem verdiğim konulardan biri de bu. Afyon sucuğu ile Kayseri pastırması ile Kastamonu sucuğu ve pastırması asla bir olmaz, olamaz da. Biz kendi sucuğumuzu, pastırmamızı, sarımsağımızı, etimizi kullanarak titizlikle yürüttüğümüz bu projeyi daha da taçlandıracağız."

Acem Hanı'nın önemli bir tarihe sahip olduğunu aktaran Vidinlioğlu, "Ülkemizde farklı yerlerde gastronomi merkezleri var. Kastamonu'da kuracağımız merkez 449 yıllık bir tarihi olan Acem Hanı'nda olacak. Türkiye'nin tarihi mekanda kurulan ilk gastronomi merkezi olacak." dedi.

Vidinlioğlu, herhangi bir sıkıntı yaşanmaması durumunda tarihi Acem Hanı'nın 2023 yılında Türkiye'nin tarihi alanda hayat bulan ilk gastronomi merkezi olarak kapılarını açacaklarını sözlerine ekledi.