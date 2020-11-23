Uzaktan eğitimde yakından dokunuş

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü... Kar kış, köy kasaba demeden, büyük fedakarlıklarla öğrencilerini ilim ve bilimle adeta bir nakış gibi dokuyan öğretmenler, bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde görev yaptı. Binlerce öğretmen, pandemi nedeniyle 23 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilip online eğitime geçilse de öğrencilerini hiç bırakmadı. Özellikle internet erişiminin sıkıntılı olduğu köy ve kasabalardaki öğretmenler, öğrencilerinin evlerine giderek kitaplar dağıttı, lise sınavlarına hazırlananlara kendi elleriyle hazırladıkları soru kitapçıkları ve testler gönderdi. O öğretmenlerden ikisi ise Artvin Yusufeli'nde görev yapan Erhan Kuşaksız ile Aksaray'ın Ovacık Köyü'ndeki Ayşen Altınok.Artvin Yusufeli'nde Fen Bilimleri öğretmeni olan Erhan Kuşaksız pandemi nedeniyle ilçeden ayrılıp köydeki evlerine yerleşen onlarca öğrencisiyle tek tek ilgilendi. Köylerde internet olmadığı gibi, televizyon bağlantılarında bile oldukça sıkıntılar yaşandı. Çocuklar uzaktan eğitimin verildiği EBA TV'ye günlerce erişemedi. Velilerin cep telefonu aracılığıyla öğrencilerini her gün arayıp ders anlattı. Kendi elleriyle testler hazırlayıp köye giden dolmuşlarla bunları öğrencilerine ulaştırdı. Bu şekilde 50'den fazla öğrencisini LGS'ye hazırladı. Erhan öğretmenin birçok öğrencisi, ildeki en iyi fen liselerini kazandı. SABAH'a konuşan Erhan öğretmen, "Öğrencilerimin neredeyse yüzde 90'ı salgın nedeniyle aileleriyle birlikte köylerine döndü. Canlı dersler hazırladık. İlgi giderek arttı. Çoğu da sınavlarda başarılı oldu" dedi.Sosyal Bilimler öğretmeni olan Ayşen Altınok ise Ovacık Köyü'nde bir kaç yıl önce hayata geçirdiği "Hep beraber okuyoruz" projesiyle hem yetişkinlere hem de çocuklara okuma sevgisini aşıladı. Üç kıraathaneyi kütüphaneye dönüştürdü, görev yaptığı okula büyük bir kütüphane kazandırdı. Köydeki okuma oranı yüzde 10'lardan yüzde 70'lere çıktı. Okuma aşkının pandemiye yenilmemesi için salgın döneminde evde olan öğrencilerine, hatta velilerine de elleriyle kitaplar götürdü. O da tıpkı Erhan öğretmen gibi LGS'ye hazırlanan öğrencilerine her gün cep telefonuyla ulaştı. 5 öğrencisi fen lisesini, 10 öğrencisi de Anadolu lisesini kazandı. Ayşen öğretmen "Kitap isteyenlere kendimiz gidip kitap götürdük. Uzaktan eğitim bize engel değil" diye konuştu.