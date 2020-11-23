Üzüm, dut derken şimdi de safran pekmezi

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen safran, kimya, gıda, kozmetik, sanayilerinde hammadde olarak kullanılmasının yanında, hücre yenileme özelliği nedeniyle de kanser tedavisi ilaçlarında da hammadde olarak kullanılmaya başlanıldı. Safranbolu safranı, İran, İspanya, Hindistan, Yunanistan gibi bazı ülkelerde üretilen çeşitlerine göre sertlik, renk, aroma ve kalite bakımından en kaliteli safranı olarak değerlendiriliyor.

Bu sene ilçede 16 üretici 30 dekarlık alanda safran ekimi yaptı. 80 bin çiçekten 500 gr safran elde ediliyor. Hücre özelliği nedeniyle şifa kaynağı olan safran geçmişten günümüze kadar birçok alanda hammadde olarak kullanıyor. Safranbolu'da ise gıda sektörü ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Lokum, zerde ve pilavlarda kullanılan safran, son yıllarda kolonya, kozmetik ile safranlı kahvenin yanı sıra tarihi çarşı bölgesindeki kafeterya ve turistlik konaklarda safran çayı olarak da tüketiliyor.

SAFRAN İLE YENİ ÜRÜNLER YAPILARAK KATMA DEĞERİ ARTIRILIYOR

Dünyanın en kaliteli safranları arasında yer alan Safranbolu safranını üreten üreticilerin gelirlerini artırmak hem de sadece kırmızı ve sarı renk polenlerinin dışında mor renkli çiçekleri atılıyordu. Bu mor çiçekleri de değerlendiren üreticiler mor çiçeklerden reçel ve pekmez yapmaya başladılar. İlk olarak geçen sene mor çiçeklerden safran reçeli yapılırken, bu sene de pekmezi yapılmaya başlanıldı. Özel bir formül ile yapılan pekmez yoğun ilgi görüyor. İlk defa üretilmesine rağmen safran çiftliğindeki safranları görmeye gelen turistler, yoğun ilgi gösteriyor. Seri üretim için tamamen organik olarak üretilen safran pekmezi safran üreticilerin yeni gelir kapısı olacağa benziyor.

SAFRAN PEKMEZİ MUTLULUK İKSİRİ

Safran bitkisi sakinleştirme, hücre yenileme gibi özelliği nedeniyle bu bitkiye "mutluluk iksiri" ismi de veriliyor. Normal bir üzüm veya diğer pekmezlerin klasik faydalarının yanı sıra safran pekmezin artı özellikleri bulunuyor. Bunlardan biri insana enerji vermesi, sakinleştirmesi ve hücre yenilemesidir. Ayrıca şeker hastaları günde iki tatlı kaşığından fazla olmamak şartı ile kullanabilirler. Diğer pekmezlere oranla daha az şeker oranı bulunuyor. Üreticiler; Kapadokya, üzüm pekmeziyle Antalya keçiboynuzuyla nasıl meşhursa Safranbolu'nun da safran pekmezi ile duyulmasını diliyor.

EN KALİTELİ SAFRAN SAFRANBOLU'DA YETİŞİYOR

Çeşitli bölgelerde üreticiler Safranbolu'dan safran soğanı alıp bulundukları bölgede dikim yapıp, hatta üretiyorlar da. Ama Safranbolu'nun toprak ve iklim özelliği nedeniyle bizim ilçemizde yetişen safranlar kadar kaliteli olmuyor. İyi bir safran elde etmek için, safranın içindeki kırmızı ve sarı polenlerin etken maddesinin yüksek olması gerekiyor. Mesela İran safranı ile Safranbolu safranı arasında kalite bakımından çok fark var. Safranbolu safranının kalitesi daha yüksektir. Onun için Safranbolu safranını 10 yıl önce coğrafi işareti alınarak tescili yapıldı.

Safranın kilosunun 40 bin liraya satıldığını belirten üreticiler, ucuz ve tescil belgesi olmayan safranın Safranbolu safranı olmadığı belirtildi.