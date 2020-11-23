Vicdansızlar deniz kaplumbağasının boynuna zıpkın saplamışlar

Antalya'da deniz kaplumbağası, boynuna zıpkın saplanmış halde bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı deniz kaplumbağasını bularak veterinere götürdü.

"GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR"

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan araştırma merkezinden yapılan açıklama da, "Dün akşam saatlerinde, Antalya Finike'den alınan ihbarı değerlendiren ekibimiz boynuna zıpkın saplanan bir İribaş deniz kaplumbağasını (Caretta caretta) almak üzere yola çıktı. Gece geç saatlerde operasyona alınan ve röntgen filmi çekilen deniz kaplumbağası şu anda gözlem altında tutuluyor. Yüzgecine misina dolandığı ve kloaktan misina çıkışı da gözlenen yaralı kaplumbağayı kurtaran Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine ve operasyonu gerçekleştiren Vet. Hekim Fevzi Uzun'a teşekkür ediyoruz." denildi.