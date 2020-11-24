60 yaşında avukat oldu

Gençlere ilham olacak hayat hikayesi... Kimyager Nazmi Akın, mesleğinde fabrika müdürlüğüne kadar yükseldi ancak hep hukukçu olma hayali vardı. 2014-2019 arasında ikinci üniversite olarak hukuk okudu. Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun olup bir yıllık avukatlık stajını tamamladı ve 60 yaşında hayaline kavuştu. İş hayatında şimdi ikinci baharı yaşıyor. Stajyer olarak girdiği 34 yaşındaki avukat Meltem Bonko'nun ofisinde artık avukat olarak çalışıyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Akın "Gençlere tavsiyem, birden çok disiplinde üniversite okumalarıdır. Bugünün dünyasında bu çok kolaylaştı. Hayat, bunları yapmaya yetecek kadar uzun" dedi. Bonko ise Akın'ın herkes için örnek olduğunu söyledi.