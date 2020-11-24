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’da 3. Çevreyolunun sinyalizasyon ağı genişliyor

Belediyesi tarafından şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirmek için gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmaları 3. Çevreyolu'nda devam ediyor.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:40 ABONE OL
Adıyaman’da 3. Çevreyolunun sinyalizasyon ağı genişliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelinde tehlike arz eden bölgelerde sürdürülen sinyalizasyon çalışmaları 3. Çevreyolu'nda devam ediyor.

Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği Sinyalizasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, 3. Çevreyolu üzerinde bulunan Şehit Cem Özgül İlköğretim Okulu önündeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Sürücüler ise sinyalizasyon çalışmalarının trafik akışını olumlu etkileyeceğini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Adıyaman’da 3. Çevreyolunun sinyalizasyon ağı genişliyor
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