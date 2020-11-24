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Aracıyla dereye uçan sürücünün cansız bedeni bulundu

’un Güce ilçesinde önceki gece otomobiliyle seyir halindeyken uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan 59 yaşındaki ’ün cansız bedenine ulaşıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:41 ABONE OL
Aracıyla dereye uçan sürücünün cansız bedeni bulundu

Giresun'un Espiye-Güce karayolunda meydana gelen kazada İlhan Gürbüz (61) yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil İlit köprüsü mevkiinde virajlı bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.Derede akıntıyla kaybolan Gürbüz Atasoy için ekipler arama çalışması başlattı. Dün gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri kazanın olduğu yere 500 metre mesafede, derede İlhan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı. Dereden çıkarılan Gürbüz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ambulansla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Aracıyla dereye uçan sürücünün cansız bedeni bulundu
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