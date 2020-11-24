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'te 'nın kullandığı üç mağara imha edildi

’te bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, barınak ve depoları imha etmek üzere başlatılan operasyonda 3 mağara imha edildi.

CEREN KURTYE
Giriş Tarihi: 24.11.2020 21:04 ABONE OL
Bitlis'te PKK'nın kullandığı üç mağara imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda merkeze bağlı Ziyaret Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş. H.Cahit Özer 2020-20" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında; terör örgütünce saklanmak için kullanılan 3 adet tek odalı mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Bitlis'te PKK'nın kullandığı üç mağara imha edildi
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