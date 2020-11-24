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Buz gibi havada Boğaz’a daldılar

Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Buz gibi havada Boğaz’a daldılar
TANINMIŞ isimlerin de aralarında bulunduğu bir grup her pazar günü soğuk, yağmur, kar, kış demeden İstanbul Boğazı'nda denize giriyor. Kendilerine "Bugün günlerden Pazar, aman değmesin nazar" adını veren grup, önceki gün saat 17.00'de denize girerek kulaç attı. Dezenfektan sıkıp maskelerini çıkararak tekneden denize atlayan 'Afrikalı Ali' olarak tanınan radyocu Ali Şentürk, iş insanı Tamer Köseoğlu, organizatör Mustafa Bozkurt, işletmeci Taner Acarkaya ve iş insanı Ali Osman Akat bir süre yüzdü. Eski futbolcu Tanju Çolak da gruba destek vermek için orada bulundu.
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Buz gibi havada Boğaz’a daldılar
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