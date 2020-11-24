Hakkârili anne, PKK’nın 10 yıl önce kaçırdığı kızına ait tişörtle eyleme katıldı

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da, oturma eylemi yapan annelere katılım sürüyor. Oğlunu terör örgütünün elinden kurtaran Diyarbakırlı anne Hacire Akar'ın çağrısı üzerine 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 449'uncu gününde bir aile daha evladına kavuşma umuduyla oturma eylemine katıldı. Aile sayısı 177'ye yükseldi. Şuana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemine Hakkâri Yüksekova'dan gelen anne Necmiye Aybar, 13 yaşındayken 2010 yılında kandırılarak dağa götürülen kızı Zilan Aybar için katıldı.

"HENDEK DÖNEMİNDE EVİMİZ YANDI"

Terör örgütü PKK'nın 6 yıl önce şehirleri harabeye çevirdiği hendek terörü döneminde Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki olaylarda evlerinin teröristlerin evlerinin yanmasına yol açtığını belirten anne Necmiye Aybar, evden sadece kızının iki tişörtünü ve fotoğrafını kurtarabildiğini söyledi.

Eşimle birlikte bu tişörtleri yastığa bırakıp uyuduklarını ifade eden anne Aybar, Türkçe bilmediği için Kürtçe yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"Kızımı 10 yıl önce daha 13 yaşında iken kandırıp PKK'ya teslim ettiler. Kızımdan bir haber alamadım. Kaç tane arkadaşı teslim oldu. Gittim sordum bilgi alamadım. Kızımın resmi duvardaydı. Yüksekova'da olaylar oldu. Evimiz yandı. Sadece kızımın fotoğrafı ve tişörtünü kurtarabildim. İki tişörtü var. Biri babası tişörtü yastığın üstüne bırakıp uyuyor. Diğerini de ben serip başımı üstüne bırakıp uyuyorum. Gözümüz yolda kızımı bekliyorum. Anneleri televizyondan görünce gelip eyleme katıldım. Ben yanlış bir şey aramıyorum. Ben ciğerimi arıyorum."

Eyleme katılın anne Aybar'ı oturma eylemindeki diğer anneler, alkış ve zılgıtlarla karşıladı.