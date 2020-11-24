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'da trafikte tehlike saçan sürücüler yakalandı

'da trafiği tehlikeye atarak, araç kullanan iki sürücü yakalandı. Sürücülere "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan toplamda bin 528 lira para cezası kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:29 ABONE OL
İstanbul'da trafikte tehlike saçan sürücüler yakalandı

İlk olay, D-20 Karayolu Atatürk Havalimanı istikametinde oldu. Taksi şoförü Hüseyin E., arka koltuğunda yük olduğu gerekçesi ile otoyolda aracının sağ arka kapısı açık bir şekilde gitti. Aynı güzergahtaki başka bir sürücü Ferhat Ç. ise, kullandığı çekiciye iki aracı üst üste yükledi. Çekicideki araçların kayma tehlikesini hiçe sayan şoför, trafikteki diğer araçları da tehlikeye attı.

Sivil trafik ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelileri bugün yakaladı. Şüphelilere "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan toplamda bin 528 lira para cezası kesildi.

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İstanbul'da trafikte tehlike saçan sürücüler yakalandı
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