Mardin’e yatırım için 147 firma sıraya girdi

Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi toplantısı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında Mardin Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Vali Yardımcısı Emre Öztürk ve 2. OSB Müdürü Mahmut Acar da katıldı.

Önümüzdeki yılının başında alt yapısı, elektrik tesisatı, çevre düzenlemesi tamamlanacak olan ve ilk etapta 147 firmanın başvuruda bulunduğu Mardin'in 2. Organize Sanayi Bölgesi ile işsizlik sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Gıda, Tekstil, Plastik, Makina, Kimya, Elektrik, Medikal ve Sağlık sektörlerinden fabrikaların kurulacağı Karma OSB'ye Avrupa ve Ortadoğu Ülkeleri yatırım müracaatında bulunuyor.

2. OSB ile Mardin'de işsizlik sorununu büyük ölçüde çözmek istediklerini ifade eden Vali Demirtaş; "Bu bölgemizde 632 bin metrekare sanayi alanımız var. Türk İş ortaklığında Alman, Katarlı ve Iraklı yatırımcılarımızın yoğun talepleri var. Mardinli vatandaşlarımız için çok iyi bir istihdam alanı olacak. En yakın zamanda 2. Organize Sanayi Bölgemizin gerekli tüm eksikliklerini gidereceğiz. Yakın zamanda fabrika talebinde bulunan yatırımcılarımız tesislerini kurabilecek. Bu bölgemizde 10.000'e yakın vatandaşımızı istihdam edeceğiz. En iyi markaların içerisinde bulunduğu sektörlerden firmaların başvurularını değerlendiriyoruz. İnşallah şehrimiz için çok güzel bir hizmete imza atacağız." diye konuştu.