Profesör koronaya yenik düştü

Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalından emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Yusuf Işıcık, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğüm, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Yusuf Işıcık, Covid-19 dolayısıyla vefat etmiştir. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu.

PROFESÖRDEN AHMET KEKEÇ PAYLAŞIMI

Prof. Dr. Işıcık, 15 Kasım tarihinde yine koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Işıcık'ın, "Ahmet Kekeç'in acı haberiyle koronadan yaralı ciğerim derinden bir kez daha yaralandı. Hak ve hakikat düşmanı gevezelere gün mü doğdu dersiniz? Hayır hayır, bu meydanda bir Kekeç yıkılır, bin Kekeç dirilir. Çifte kavrulmuş ve vurulmuş yareli gönlümün üşüyen ve acıyan dilekleriyle ey Rabbim niyazım senden o ki, kulunu naim cennetlerinde ağırla ve yerine ebdalden atamalar yap" ifadelerini kullandığı görüldü.