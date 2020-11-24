Silivri'de yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti

İKİ KARDEŞ DIŞARIYA ÇIKAMADI

Anne Çiğdem S. ve baba Nihat S. Bahçede bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebepten evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede prefabrik evi sararken 16 yaşındaki A.S ve 7 yaşındaki İ.S evde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.