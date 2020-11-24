Son dakika haberi: Korkunç pedofili tuzağı! Instagram'dan doktor hesabı açıp...

"ZANLI ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ DENİYOR AMA TEK BAŞINA BUNU YAPMIŞ OLAMAZ"

Geçtiğimiz yaz yıllık izinde olduğu sırada olaydan haberdar olduğunu anlatan Prof. Dr. Celayir, şöyle konuştu:

"12 Ağustos'ta klinik sorumlu hemşiremiz beni aradı. 'Hocam sizin Instagram hesabınız yoktu ama sizin fotoğrafınızla bir Instagram hesabı var ve adınızla buradan annelerden çocuklarının genital bölgelerini içeren fotoğraflar, hatta videolar istenmiş' diye haberdar etti. Ben de Instagram hesabım olmadığı için, sayfayı görmek istedim ve gerçekten bir hekim gibi hesap açıldığını, pedofilik suç unsurları mevcut olduğunu görünce hemen şikayette bulundum. Siber suçlara da bildirmem söylendi ve o kanala da müracaat ettik. Geçtiğimiz hafta içinde kişinin yakalandığı konusunda İstanbul dışı bir ilden savcılıktan telefon geldi. İstanbul Anadolu Adliye Sarayı'na gittim ve görüntülü konuşma ile savcıya ifademi verdim. Yakalanmış olmasına çok seviniyorum, bu konuda savcılarımızın da gerekenleri yapacağına inanıyorum. Ama bir yandan da adımın böyle pedofilik içerikli bir olayda geçmiş olması beni çok üzdü. Aileler ve çocukları için daha çok üzüldüm. Belki sadece fotoğraf isteyerek porno sitelerinde falan yayınlıyor olabilirler ya da pedofil biri, çocuklara zarar veriyor olabilir. İlgili kişinin zihinsel özürlü olduğunu da öğrendik ama o kadar güzel bir Instagram sayfası hazırlamış ki, zihinsel özürlü bir kişinin böyle bir siteyi tek başına hazırlayabileceğine açıkçası pek inanmıyorum."