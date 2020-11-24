Son dakika haberi: Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak, kar, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyı kesimi, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimleri ile Samsun'un ve Ordu'nun kıyı kesimlerinin yer yer yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SABAH VE GECE SAATLERİNDE...

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ile Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinin yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu, güney kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.