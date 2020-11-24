Son dakika haberler: Youtuber Enes Batur Etiler'de kaza yaptı! İşte Enes Batur'un kaza anı...

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'un sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilmişti. Son dakika gelişmesine göre Enes Batur'un geçirdiği büyük kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Kaza sabah saatlerinde Etiler Tepecik yolu üzerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde bulunan Enes Batur, direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobiliyle önce refüjdeki ağaca, ardından ise yol kenarında bulunan otomobillere çarptı.
Feci kazada Batur'un kullandığı otomobilin tekerleri yerinden fırlarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enes Batur'un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Kaza sonrası şok geçiren ünlü fenomeni, olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Batur, sevgiline sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA! Ölümden dönen YouTuber Enes Batur'un feci kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.