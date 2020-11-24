Van’da 13 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın İpekyolu İlçesi'nde yapılan çalışmalarda, bir araçta 16 paket halinde 11 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.A. ve M.Ş.K. isimli şahısların üst ve eşyalarında yapılan aramada ise 2 paket halinde 2 kilo 301 gram Metamfetamin maddesi olmak üzere, toplamda 13 kilo 301 gram Metamfetamin maddesi, 1 av tüfeği ve 60 bin 850 Türk Lirası para ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.A. ve M.Ş.K. isimli şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.