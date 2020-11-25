100 saatlik kamera kaydı incelendi! "Kanımız donarak ve ibretle izledik"

'PAMUK'U TÜFEKLE VURAN CANİ DEĞİL DE, SAHİBİ HEDEF GÖSTERİLİYOR'

Hilmi Saatoğlu'nun oğlu Suat Saatoğlu ise, "Pamuk'un donanımlı bir klinikte tedavi olabilmesi ve kamuoyu oluşturacak güçte olması sebebiyle, suçlunun bulunabilmesi için HAYTAP'tan yardım talep ettik. Ancak HAYTAP tarafından yapılan sosyal medya yayınları ile Pamuk'un bakımı ile ilgilenen babamız, bu durum hakaret içeren, tehdit içeren yorumlara, insan onuru hiçe sayılarak toplu linçe maruz bırakılarak ve üzüntümüzün katlanmasına sebep olmuştur. Pamuk' tüfekle vuran caninin değil de, yardım istenebilecek dernek, klinik gibi yerlere ulaşması mümkün olan kişilere olayı bildirerek ihbarını sağlayan ve Pamuk'u kendi elleriyle ilgili federasyon temsilcisine emanet eden sahibinin ve komşusunun suçlu hedefi gösterilmesini kanımız donarak ve ibretle izlemekteyiz. HAYTAP'ın asılsız isnatlar içeren sosyal medya yayınları ile Pamuk'un reklam ve bağış aracı olarak istismar ve isnatları sonlandırmalarına yönelik talepte bulunduk. Ancak HAYTAP'ın, olayla ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başlamış olmasına rağmen Pamuk'u alma talebimizle ilgili olarak maddi fayda beklentimiz olduğunu iddia etmiş, iftira ve karalama içerikli yayınlarına devam etmiştir" dedi.







'HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

Havza Belediyesi'nden yardım istediklerini anlatan Saatoğlu, "Belediye zabıta ekiplerinden 4 kişi haberdar edilmiş, 3'ü hayvanın durumunu gelip görmüşken sahipli hayvan diye müdahale etmemiştir. Bu durum, arama ve kamera kayıtları ile sabittir. Sahipli hayvan diye müdahale edilmemesinin yanı sıra belediye veterinerinden bilgi alarak Veterinerlik Fakültesine sevki konusunda yönlendirmede dahi bulunulmamış, 'Bugün ölmezse, yarın barınağa gönderilir, uyutulur' diye geçiştirilmiştir. Etkin araştırma ve önlemlere ihtiyaç duymaktayız. Pamuk'un yavrusu Ateş'ten, çocuklarımızdan, bakımı ile ilgilenen babamızdan alınıp HAYTAP isimli federasyonun himayesine yediemin sıfatı ile dahi olsa bırakılmasına, HAYTAP tarafından malzeme yapılmasına razı olmamız beklenemez. Saatoğlu Ailesi hukuki yollarla hakkını aramaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.