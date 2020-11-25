SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

Koronavirüs vakalarının artması, ülkemizde yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Bunlardan ilki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı olurken, bir diğer tedbir ise 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için farklı saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yayınlanan genelge ile son dakika haberinin detayları…

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yeni tip koronavirüsü sebebiyle 20 yaş altı çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şu şekilde;