SON DAKİKA: 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

Koronavirüs vakalarının artması, ülkemizde yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Bunlardan ilki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı olurken, bir diğer tedbir ise 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için farklı saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte yayınlanan genelge ile son dakika haberinin detayları…
Yeni tip koronavirüsü sebebiyle 20 yaş altı çocuklara uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer alan son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şu şekilde;
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hem hafta sonu hem de hafta içi söz konusu. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan kişiler yani 20 yaş altı vatandaşlar gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatlerin dışında 20 yaş altı vatandaşların dışarıya çıkmaları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı.
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
TÜRKİYE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM- 24 KASIM 2020
Bakan Koca yaptığı açıklamada;
"Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." açıklamasında bulundu.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU DEVAM EDİYOR MU?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı koronavirüs salgını tedbirlerinde şu detay yer aldı; "Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır."Hafta içi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hafta içi ve hafta sonu uygulanmaya devam ediliyor.