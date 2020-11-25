Cizre Polisi, Kadınları bilgilendirip KADES’i tanıttı

Cizre Emniyet Müdürlüğü Aile içi ve Kadına karşı şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve toplum destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin birlikte organize ettiği program da 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla Cizre İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Pehlivan'ın da katılımı ile ilçe kadınlarına yönelik KADES(Kadın Destek Uygulaması) uygulaması tanıtılıp uygulama hakkında Cizreli kadınlar hem bilgilendirildi hem de kadınlara karanfil dağıtıldı.

Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı karşısında açılan stantta KADES ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtan ekipler,kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla hazırlanan akıllı telefon uygulamasının Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilebileceğini ifade ettiler.KADES'e T.C Kimlik numarası üzerinden giriş yapacak kullanıcıların,sonradan Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine gönderilecek olan Aktivasyon Kodu ile aktif hale getirilebileceğini ifade eden ekipler,ugulama ile aile içi ve şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konumu bilgisini açarak bir tuşla acil çağrı merkezine ulaşabileceklerini ifade ettiler.Ekipler,yardım çağrısının yapıldığı olay yerine, en yakın ekibin veya devriyenin sevk edileceğini dile getirdiler.