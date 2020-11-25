Çocuk yaşta evlilikler ile mücadele protokolü imzalandı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kentte çocuk yaşta evliliklerle ilgili düğmeye bastı.

İl Müdürü Hasan Bilici, Harran Akçakale Siverek ve Şanlıurfa'nın çeşitli bölgelerindeki aşiret liderleri ve kanaat önderlerini ziyaret ederek "gönül elçimiz olun" teklifini sundu.

Girişimler ilk etapta olumlu sonuçlandı. Liderler ve önderler çocuk yaşta evliliklerle mücadele için birçok aşiret lideri gönüllü olmayı kabul etti.

Bu kapsamda bir protokol İmzalandı. Protokol, zorla evlilikler ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi de kapsıyor.