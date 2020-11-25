Ezan sesiyle büyülenen anne-oğul İslam’ı seçti

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Ramona Smith (59) ve oğlu Michael Dunlop (28) bir süre önce Dubai'de ezan sesinden etkilenerek İslam'ı araştırmaya başladı. Tatil için geldiği Kapadokya'da Müslüman olmaya karar veren anne ve oğlu, Nevşehir İl Müftüsü Celalettin Altunkaya tarafından düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu. Anne Aliye Nur, oğlu ise Zekeriya Davut ismini aldı. Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan anne ile oğlu, Türkiye'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi. Amerika'da alternatif tıp üzerine doktorluk yapan Aliye Nur, "Eğitimimi kilisede aldım. Ancak içimde hep bir boşluk vardı. Tatil için Dubai'ye gittiğimde ezan sesini duydum ve adeta büyülendim. Kalbime bir ağırlık çöktü. İslam'ı araştırmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'i okudum, Bakara Suresi'ni okudum ve benim dinimin İslam olacağını anladım. İslam dinini en iyi yaşayacağım ülkenin de Türkiye olduğunu araştırdım ve Nevşehir'in Ortahisar Beldesi'ne yerleştim" dedi. Zekeriya Davut ise "Araştırdığım diğer dinlerde hep bir eksiklik vardı. Ben de Müslüman olmaya karar verdim. İslam dininin tek savunucusu da Türkiye" şeklinde konuştu.