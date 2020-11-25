Gazi öğretmen ve şehit eşine anlamlı ziyaret

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vatanı için canını koyan öğretmen ve yakınları da unutulmadı. Kahramanmaraş Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Yunus Karaman ve Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, 15 Temmuz'da gazi öğretmen Şakir Yeşilay'ı ve Diyarbakır'da terörle mücadele sırasında şehit düşen Ömer Faruk Sayıl'ın eşi öğretmen Ülkü Sayıl'ı ziyaret etti.

Karaman, gazi öğretmen Yeşilay'a filografi sanatı ile hazırlanmış Türk Bayrağı'nı hediye etti.

Karaman Kilis'te görevliyken geçici görevle gittiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen özel harekat polisi 27 yaşındaki Ömer Faruk Sayıl'ın eşi öğretmen Sayıl'a da ziyarette bulunan Karaman ve Kaya, Öğretmenler Günü tebrik etti.

Şehit eşi Sayıl ve Gazi Yeşilay, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek "Biz birlikte güzeliz ve güçlüyüz." açıklamasında bulundular.