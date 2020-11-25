Son dakika haberi: İstanbul'da akılalmaz vurgun! "Ben senin adına askerlik bile yaptım, bir abilik yap..."

4 KİŞİDEN 400 BİN LİRA VURGUN



170 bin lira karşılığında iş adamının istediği belgelerin sahtesini ayarlayıp verdi. İş adamı belgelerin sahte olduğunu anlayınca durumu Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler şüphelinin bu yöntemle 4 iş adamından 400 bin lira vurgun yaptığını tespit etti.



DOLANDIRMAYA GELDİ GÖZALTINA ALINDI



İş adamlarından birisi ile anlaşan ve şüpheli için pusu kuran ekipler Fatih'te bir ofiste şüphelinin iş adamı ile buluşmasını bekledi. Evrakları teslim etmek için iş adamının yanına gelen sahte avukat Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 19 Kasım günü gözaltına alındı.





POLİSİ GÖRÜNCE COVİD 19 HASTASIYIM DEDİ



Gözaltına alındığı sırada da sahteciliğine devam etti. İddiaya göre polisleri görünce cep telefonundan bir mesaj gösteren şüpheli Muhammed H. kendisinin Covid 19 hastası olduğunu söyledi. Ancak gelen mesajı inceleyen polis ekipleri mesajın da Muhammed H. tarafından yapılan sahte mesaj olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin parmak izi kaydında da iki ayrı kimliğe ait bilgilerin çıktığı ileri sürüldü.



BAŞKA KİMLİKLE 1 AY HAPİS YATMIŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemlerin yapılan şüpheli Muhammed H'nin kullandığı Mehmet G. isimli kimliğin sahte olduğu öğrenildi. Şüphelinin 2019 yılında da İranlı Ehsan Bistami adı ile Eyüpsultan'da hırsızlık suçuna karıştığı ve 1 ay hapis yattığı öğrenildi.



"BİR ABİLİK YAP BİLGİLERİNİ KULLANMAMA İZİN VER"



Çalışmaların devamında gerçek Mehmet G.'nin Türkiye'ye gelip kendi rızası ve bilgisi olmadan kimliğinin yenilendiğine dair nüfus müdürlüğüne dilekçe verdiği öğrenildi. Dilekçede şahsın kendisine ulaşıp; "Ben senin adına askerlik bile yaptım. Bir ağabeylik yap, kimliğini kullanmama izin ver" dediğini belirttiği ifade edildi.



SON DAKİKA HABERİ: TUTUKLANDI



Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, şüpheli Muhammed H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.