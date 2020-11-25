“Kadına Yönelik Şiddete Hayır” afişleri açıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle birçok program ve etkinlik düzenlendi.

Kadına yönelik şiddeti kınayan Siverek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta kadına yönelik şiddete hayır afişleri açarak, el broşürleri dağıttılar.

Ekipler sokaktaki vatandaşlara kadına yapılan şiddetin boyutunu anlatarak "şiddete hayır" dediler. Aynı zaman da ekipler kadınların genellikle kullandığı KADES uygulaması hakkında da bilgi vererek tüm kadınların telefonlarına indirmeleri gerektiğini ifade ettiler.

İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Sosyal Hizmet Merkezi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerimizle KADES uygulamasında farkındalık yaratmak amacıyla broşür dağıtarak Kadın vatandaşlarımızı KADES uygulaması konusunda bilgilendirdi" ifadelerine yer verildi.