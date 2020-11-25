Kan stoku azaldı... 4 günde 400 ünite kan toplandı

Pandemi nedeniyle azalan kan stokları, kan bağışını bir kez daha gündeme getirdi. Kağıthane Belediyesi ve Kızılay ortaklaşa düzenlediği kampanya ile kan stoklarını yeterli durumda tutmayı hedefliyor.

İlçenin birçok farklı noktasında 4 gün boyunca süren kan bağışı kampanyalarında toplam 400 ünite kan toplandı. Kanlar, laboratuvarlarda eritrosit, trombosit ve plazma diye 3 ürüne ayrıştırılıyor. Bir kişi kan bağışı yaptığında aslında 3 hastaya hayat veriyor. Böylelikle Kağıthane'de bağışlanan kanlar 1.200 insana umut oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, ilçedeki kan bağışı çadırlarını gezerek çalışmaları inceledi. Özellikle kış aylarında kan stoklarının azaldığına dikkati çeken Başkan Öztekin; ''Buna bir de pandemi eklenince kan stoklarının önceki yıllara göre daha da azaldığını öğrendik ve böyle bir kampanya başlattık. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve herkesi daha sağlıklı bir hayat için kan vermeye davet ediyorum.'' diye konuştu.