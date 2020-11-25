Kuaförü salonunu sahte plaka basma atölyesine çevirmişler

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kuaför dükkanında sahte plaka basıldığı yönünde ihbar aldı.

İş yerini takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Yapılan baskında iş yerinin bodrum katında 233 adet sahte plaka, 408 harf ve rakam grubu, 1 adet plaka yapımında kullanılan pres makinesi ve soğuk damga ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.