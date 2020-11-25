Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kuaförü salonunu sahte plaka basma atölyesine çevirmişler

Kuaförü salonunu sahte plaka basma atölyesine çevirmişler

’da bir kuaför dükkanına yapılan baskında çok sayıda sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:26 ABONE OL
Kuaförü salonunu sahte plaka basma atölyesine çevirmişler

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesinde bulunan bir kuaför dükkanında sahte plaka basıldığı yönünde ihbar aldı.

İş yerini takibe alan polis, operasyon için harekete geçti. Yapılan baskında iş yerinin bodrum katında 233 adet sahte plaka, 408 harf ve rakam grubu, 1 adet plaka yapımında kullanılan pres makinesi ve soğuk damga ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuaförü salonunu sahte plaka basma atölyesine çevirmişler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA