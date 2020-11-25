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ile ilgili son gelişmesi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla tedavisi devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı 'in solunum cihazlarından tamamen ayrıldığı bildirildi. Doktorları Muhittin Böcek'in en geç önümüzdeki Salı evinde olacağını bildirdi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 25.11.2020 18:47 Son Güncelleme: 25.11.2020 18:49 ABONE OL
Muhittin Böcek ile ilgili son gelişmesi

Normal serviste takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiğini belirten hastane yetkilileri "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" diye açıklama yaptı.

TABURCU OLUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla koronavirüs sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı. Doktorları Muhittin Böcek'in en geç önümüzdeki Salı evinde olacağını bildirdi.

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Muhittin Böcek ile ilgili son gelişmesi
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