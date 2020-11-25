SABAH’a özel açıklamalar: Kocaeli’de su sıkıntısı yok!

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin, 10 milyon metreküp olan yüzde 20 bandına düştü. Son günlerde vatandaşların sosyal medya üzerinden Yuvacık Barajında düşen su seviyesini gösterir fotoğrafları paylaşması ve konunun da sık sık basında yer alması üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Büyükakın, Kocaeli'nde herhangi bir susuz kalma riskinin olmadığını belirterek, "Bizim bu konuda B planımızda var. Ancak bunlara gerek kalmadan mevsim normallerine beklenen yağışlar ile barajımızın su seviyesi tekrardan yükselecektir." dedi.

RİSK YOK

Başiskele İlçesinde bulunan Yuvacık Barajında incelemelerde bulunan Büyükakın, gazetemize yapmış olduğu açıklamasında, "Şu anda Yuvacık Barajımızda 10 milyon metreküp su bulunmaktadır. Baraj'ımızın doluluk oranı yüzde 20 oranındadır. Kocaeli'nde günlük yaklaşık 375 bin ton su tüketimi yapılıyor. Buda normal şartlarda hiç yağış olmasa bile 83 günlük suyumuz bulunduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere 2016 yılında yapılan yer hattı boru hattı ile Sapanca'dan her gün yaklaşık 170 bin metreküp Yuvacık'a su çekiyoruz. Geri kalanı ise Barajımızdan sağlıyoruz. Bütün bunlar göz önüne alındığında Kocaeli'nde susuz kalmak ile ilgili bir risk olmadığını söyleyebiliriz" dedi.

RİSK YOK AMA TASARRUFLU KULLANALIM

Kocaeli'nde su sıkıntısı olmadığını ifade eden Büyükakın, "Bu konuda B planlarımızda bulunuyor. 106 ayrı su kuyumuzda, 20 milyon metreküp depolanmış suyumuz bulunuyor. Eğer her şey ters giderse ve yağış olmaz ise bunu da kullanabiliriz. Ancak buna gerek kalmayacaktır. Çünkü mevsim normallerinde beklenen yağışlar ile su seviyesi kısa sürede yükselecek. Öte yandan barajımız yeterli doluluğa ulaştığında ise su çektiğimiz Sapanca Gölü'nün durumuna göre aynı boru hattında geri su verebiliyoruz. Ancak risk yok demek, tedbir almamak anlamına gelmiyor. Suyu israf etmeyelim. Tedbirli ve tasarruflu kullanalım" şeklinde konuştu.