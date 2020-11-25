Şehit öğretmenin oğlundan SABAH’a teşekkür

Murat Çağlar duygularını şöyle dile getirdi: " Biz şehit Aileleri olarak Sabah'a ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun şehit çocuklarının ve eşlerinin duygularını, isteklerini yansıtmayı kendilerine ilke edinmişler. Bizler bazen kendi aramızda konuşurken, "Bizim gazetemiz yazmış" diyoruz. Hiç kimse hangi gazete demiyor, Sabah mı diyor. Bizlerin hüzünlerini, teselli misali güzel ve olumlu günlerimizi yansıtıyorlar.

Babamla ilgili dün Sabah'ta haber yayımlanınca Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık; rahmetli babamın adının bir caddeye verileceğini müjdelemiş. Ben ve annem bu habere çok duygulandık. Demek ki vefa bir semt adından ibaret değilmiş. Sabah'a ve Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz"

"MUHARİP GAZİLER VE DERNEĞİ BAŞKANI: SABAH GAZETESİ BİZE SAHİP ÇIKIYOR

Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul da " Sabah gazetemiz bize sahip çıkıyor" dedi

Başkan Başoğul, "Kamuoyuna ve yetkili mercilere sesimizi duyurmakta sıkıntı yaşıyoruz. Sabah gazetemiz sağolsunlar daima bizim sesimiz oluyor." diye konuştu.

Başoğul "Mutlaka duyurmak istediğimiz adeta içimize dert olan bir konu var. Büyük önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ekseninden çıkarılarak başka mecralara çekilmesi bizleri çok üzüyor, sadece üzülmek değil öfkelendiriyor. PKK'nın uzantısı olan HDP ile dayanışma içinde olarak, destek olmaları şehit aileleri ve gazilerimizi derinden yaralamaktadır. Kemal Kılıçdaroğlu, sadece şehitlerimizin değil, kendisi de bir Gazi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de ruhlarını incitiyor."