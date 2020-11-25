SON DAKİKA: Aleyna Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun’dan akılalmaz sözler! “Kudurun!”

"ALEYNA BİR KERE VURDUĞUMDA BAYILDI"

Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun! | Video

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BOŞ BİR ARSADA BULUNMUŞTU

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.