SON DAKİKA: Aleyna Çakır’ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun’dan akılalmaz sözler! “Kudurun!”

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin dava dosyası sürmeye devam ederken genç kızın ölümüne ilişkin baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun'dan son dakika haberi geldi. Genç kızı sürükleyip döverek öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp kendisi hakkında yapılan haberler ve yorumlara ilişkin "Kudurun" cevabını verirken akılalmaz sözleri olay oldu. İşte Ümitcan Uygun hakkında son dakika gelişmeleri…
Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından pek çok detay ortaya çıkmış, özellikle genç kızın ölümüne ilişkin baş şüpheli Ümitcan Uygun ismi çok konuşulmuştu. Son olarak Ümitcan Uygun, kendisi hakkında yapılan haberler ve yorumlara ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayın açıp açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un akılalmaz sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti…
"KUDURUN"
Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
"ALEYNA BİR KERE VURDUĞUMDA BAYILDI"
Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun! | Video
ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BOŞ BİR ARSADA BULUNMUŞTU
Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.