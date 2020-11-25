SON DAKİKA: G.O.R.A. filmi ile tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, neden öldü?

G.O.R.A filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Uzun yıllar sinema ve tiyatro dünyasında hizmet veren Muhittin Korkmaz üç yıl önce, Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…