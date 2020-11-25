Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: G.O.R.A. filmi ile tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, neden öldü?

: G.O.R.A. filmi ile tanınan oyuncu hayatını kaybetti! , neden öldü?

Dün akşam saatlerinde gelen haberine göre, G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi Cem Yılmaz’ın pek çok filminde rol alan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından son dakika olarak duyurdu. Vatandaşlar, uzun yıllar tiyatro ve sinema sektöründe hizmet veren Muhittin Korkmaz’ın ölümünün ardından hayatı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, , kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:16 Son Güncelleme: 25.11.2020 09:18 ABONE OL
SON DAKİKA: G.O.R.A. filmi ile tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, neden öldü?

G.O.R.A filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Uzun yıllar sinema ve tiyatro dünyasında hizmet veren Muhittin Korkmaz üç yıl önce, Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: G.O.R.A. filmi ile tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, neden öldü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA